16.04.2021 12:57

Телефонный мошенник выманил тысячи долларов у жителей Богодухова

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 22-летнему мужчине по факту мошенничества, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что молодой человек сообщал по телефону жителям Богодухова, что их родственники попали в полицию за совершение уголовного преступления. Чтобы решить вопрос о их освобождения от уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства. Обеспокоенные пострадавшие соглашались и передавали злоумышленнику указанные им суммы средств.



Установлено два эпизода уголовных правонарушений. Так, в начале апреля этого года мошенник получил от двух потерпевших 6450 долларов США и 28 000 гривен соответственно.



После получения денежных средств мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Постановлением следственного судьи Богодуховского районного суда подозреваемому избрана максимально возможный за совершение указанных уголовных правонарушений мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Богодуховского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины.



Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления, а также проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных уголовных правонарушений на территории Богодуховского района Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.