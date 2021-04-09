09.04.2021 19:33

Кладбищенский вандал: Полиция разоблачила мужчину, надругавшегося над могилами (ФОТО)

Задержанный обокрал девять могил.

Работники сектора криминальной полиции Изюмского райуправления полиции установили, что 58-летний безработный мужчина похитил металлические изделия из 9 могил.

5 апреля в полицию поступило сообщение от 52-летней уборщицы одного из кладбищ в городе Изюме. Женщина заявила о том, что из нескольких мест захоронений исчезли металлические калитки.

На место выезжали сотрудники Изюмского райуправление полиции. Во время оперативно-розыскных мероприятий оперативники подразделения установили причастность к совершению преступления 58-летнего гражданина и обнаружили местонахождение металлических изделий. Как выяснилось, в течение февраля-марта правонарушитель пилой срезал металлические калитки из 9 оград. В дальнейшем он их сдал в пункт приема металлолома.

Следователи Изюмского РУП открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы. 8 апреля мужчине сообщили о подозрении в совершении указанного преступления.

Досудебное расследование продолжается.