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09.04.2021  19:33   

Кладбищенский вандал: Полиция разоблачила мужчину, надругавшегося над могилами (ФОТО)

Задержанный обокрал девять могил.

Работники сектора криминальной полиции Изюмского райуправления полиции установили, что 58-летний безработный мужчина похитил металлические изделия из 9 могил.
 
5 апреля в полицию поступило сообщение от 52-летней уборщицы одного из кладбищ в городе Изюме. Женщина заявила о том, что из нескольких мест захоронений исчезли металлические калитки.
 
На место выезжали сотрудники Изюмского райуправление полиции. Во время оперативно-розыскных мероприятий оперативники подразделения установили причастность к совершению преступления 58-летнего гражданина и обнаружили местонахождение металлических изделий. Как выяснилось, в течение февраля-марта правонарушитель пилой срезал металлические калитки из 9 оград. В дальнейшем он их сдал в пункт приема металлолома.
 
Следователи Изюмского РУП открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы. 8 апреля мужчине сообщили о подозрении в совершении указанного преступления.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  вандализм, надругался над могилами, харьков
 
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