06.04.2021 10:30

Под Харьковом бригада спасателей взломала дверь квартиры, в которой находилась беспомощная женщина

Женщине стало плохо и она не могла открыть медикам входную дверь.

Сообщается, что 5 апреля в 16:03 в спасатели получили сигнал, что в Мерефе по улице Гастелло нужна помощь медикам скорой медицинской помощи.





На помощь были направлены бригада спасателей , которые с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали пострадавшую в карету скорой медицинской помощи.