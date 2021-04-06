Под Харьковом бригада спасателей взломала дверь квартиры, в которой находилась беспомощная женщина

Женщине стало плохо и она не могла открыть медикам входную дверь.
Сообщается, что 5 апреля в 16:03 в спасатели получили сигнал, что в Мерефе по улице Гастелло нужна помощь медикам скорой медицинской помощи.
На помощь были направлены бригада спасателей , которые с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали пострадавшую в карету скорой медицинской помощи.
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