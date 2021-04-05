На Харьковщине гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников

В пункте пропуска «Гоптовка» правоохранители пресекли дачу взятки пограничникам.
Во время проверки документов гражданина Азербайджана, 1983 года рождения, который пешком направлялся в Украину, пограничники Харьковского отряда установили, что ему запрещен въезд в Украину.
Однако, за беспрепятственный въезд на территорию Украины иностранец решил дать пограничникам взятку в сумме 5000 российских рублей.
Пограничники от взятки отказались, попытку подкупа задокументировали и сообщили об этом сотрудникам Нацполиции. Гражданину Азербайджана отказано во въезде в Украину и он был возвращен в РФ.
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Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если есть какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент достичь взаимопонимания.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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