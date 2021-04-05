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05.04.2021  14:34   

На Харьковщине гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников

В пункте пропуска «Гоптовка» правоохранители пресекли дачу взятки пограничникам.

Во время проверки документов гражданина Азербайджана, 1983 года рождения, который пешком направлялся в Украину, пограничники Харьковского отряда установили, что ему запрещен въезд в Украину.

Однако, за беспрепятственный въезд на территорию Украины иностранец решил дать пограничникам взятку в сумме 5000 российских рублей.

Пограничники от взятки отказались, попытку подкупа задокументировали и сообщили об этом сотрудникам Нацполиции. Гражданину Азербайджана отказано во въезде в Украину и он был возвращен в РФ.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, взятка, гоптовка
 
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