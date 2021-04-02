02.04.2021 13:45

Несовершеннолетняя сбежала из дома и ночевала на сеновале

На Харьковщине полицейские вернули домой несовершеннолетнего беглянку.

1 апреля в полицию обратилась жительница поселка Коломак и сообщила, что ее 15-летняя приемная дочь ушла из дома и не вернулась.



На поиски подростка были ориентированы наряды групп быстрого реагирования, патрульной полиции, личный состав сектора ПД №1 Богодуховского РВП, а также другие подразделения полиции Харьковской области.



Уже через час местонахождение девушки было установлено. Девушка ночевала в сеновале недалеко от домовладения. Утром она замерзла и пришла к своей подруге. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

Как выяснилось, она уже неоднократно уходила из дома и состоит на учете в ювенальной превенции.



Полицейские провели с несовершеннолетней профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении к ответственности ее опекуна по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.