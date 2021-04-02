Главная Новости Криминал и происшествия Несовершеннолетняя сбежала из дома и ночевала на сеновале
02.04.2021  13:45   

Несовершеннолетняя сбежала из дома и ночевала на сеновале

На Харьковщине полицейские вернули домой несовершеннолетнего беглянку.

1 апреля в полицию обратилась жительница поселка Коломак и сообщила, что ее 15-летняя приемная дочь ушла из дома и не вернулась.

На поиски подростка были ориентированы наряды групп быстрого реагирования, патрульной полиции, личный состав сектора ПД №1 Богодуховского РВП, а также другие подразделения полиции Харьковской области.

Уже через час местонахождение девушки было установлено. Девушка ночевала в сеновале недалеко от домовладения. Утром она замерзла и пришла к своей подруге. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

Как выяснилось, она уже неоднократно уходила из дома и состоит на учете в ювенальной превенции.

Полицейские провели с несовершеннолетней профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении к ответственности ее опекуна по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.02 Криминал и происшествия Пожилая женщина вышла из дома и потерялась (ФОТО) 25.02 Криминал и происшествия Подросток ушел из дома без телефона и отправился на электричке в Харьков 23.02 Криминал и происшествия На Салтовке женщина вышла из дома без телефона и пропала
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 