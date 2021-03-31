31.03.2021 15:36

Киберполиция Харькова разоблачила преступную группировку в присвоении денег клиентов Новой Почты (ВИДЕО)

Харьковская областная прокуратура совместно с СБУ, киберполицией и следственным управлением нацполиции пресекли деятельность организованной группы мошенников, которая работала через мобильное приложение Новой Почты.

Мошенническую схему разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Харьковщины совместно со следственным управлением областной полиции.

30-летний организатор преступной группы и несколько исполнителей отбывают наказание в местах лишения свободы, откуда координируют деятельность других членов преступной группы, которые находятся на свободе.



Злоумышленники оформляли фиктивные заказы в интернет-магазинах с отправкой наложенным платежом. Далее звонили продавцам, представляясь сотрудниками почтовой компании, и расспрашивали коды доступа к личным кабинетам. После - в личных кабинетах на сайте почтовой службы подменяли реквизиты для оплаты экспресс-накладных. В результате деньги покупателей поступали на подконтрольные злоумышленникам счета.

По предварительным подсчетам, клиентам компании нанесен более миллиона гривен убытков.



Правоохранители провели 24 обыска в домах фигурантов и по местам отбывания наказания в Харькове и Сумской области. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты.

Трое членов группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.



Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ст. 28 (совершение уголовного преступления организованной группой или преступной организацией), чч. 1,2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.