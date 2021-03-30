30.03.2021 11:45

3 года лишения свободы - прокуратура в апелляционной инстанции добилась реального срока мошеннику

Областная прокуратура обратилась в Харьковский апелляционный суд о несоответствии назначенного Фрунзенским райсудом наказания степени тяжести уголовного преступления и безосновательного освобождения мошенника от отбывания наказания.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что житель города Харькова вступил в преступный сговор со своим двоюродным братом, отбывавшим в то время наказание в Суходольской исправительной колонии. Злоумышленник, находясь в местах лишения свободы, позвонил на стационарный телефон потерпевшей и, представившись работником правоохранительного органа, сообщил пожилой женщине о том, что ее сын избил человека и ему необходимы деньги на решение проблем с законом и на лечение потерпевшего (около 30 000 долларов США).



Потерпевшая, в этот же день встретилась у подъезда своего дома с мошенником, который с помощью мобильного телефона поддерживал связь со своим братом. Злоумышленник получил от потерпевшего все денежные средства, которые у нее были - 20 000 гривен и 1000 долларов США, заверив женщину, что ее сына в этот же день отпустят.



Приговором Фрунзенского районного суда г. Харькова от 19.10.2017 мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины) и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы, а на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины суд освободил обвиняемого от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.



Указанный приговор обжалован областной прокуратурой в Харьковском апелляционном суде по основаниям несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности виновного вследствие мягкости и безосновательного освобождения мошенника от отбывания наказания.



Приговором коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Харьковского апелляционного суда апелляционную жалобу областной прокуратуры удовлетворено, приговор районного суда отменен и принят новый приговор апелляционным судом области, которым обвиняемому назначено наказание по ч. 2 ст. 190 УК Украины окончательно в виде 3 лет лишения свободы.



Справка: в настоящее время указанный приговор апелляционного суда вступил в силу.