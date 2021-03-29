Харьковские патрульные задержали мужчину, разгуливавшего с охотничьим обрезом

29 марта, ночью, во время патрулирования Слободского района внимание патрульных привлекли трое мужчин. Увидев экипаж полиции, они резко изменили направление движения и пытались скрыться.
Полицейские догналимужчин и при поверхностной проверке патрульные обнаружили у одного из мужчин охотничий обрез, который был завернут в ткань.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи будут решать вопрос о квалификации действий граждан.
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Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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