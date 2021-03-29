Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские патрульные задержали мужчину, разгуливавшего с охотничьим обрезом
29.03.2021  11:54   

Харьковские патрульные задержали мужчину, разгуливавшего с охотничьим обрезом



29 марта,  ночью, во время патрулирования Слободского района внимание патрульных привлекли трое мужчин. Увидев экипаж полиции, они резко изменили направление движения и пытались скрыться.

Полицейские догналимужчин и при поверхностной проверке патрульные обнаружили у одного из мужчин охотничий обрез, который был завернут в ткань.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи будут решать вопрос о квалификации действий граждан.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  патрульные, оружие, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.03 Криминал и происшествия В Харькове нетрезвый водитель-рецидивист решил откупиться от патрульных 25.03 Общество Спасатели отметили патрульных за решительные действия во время ликвидации пожара в жилом доме на пр. Гагарина 17.03 Криминал и происшествия Пьяный водитель пытался откупиться от патрульных взяткой
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 