29.03.2021 11:54

Харьковские патрульные задержали мужчину, разгуливавшего с охотничьим обрезом





29 марта, ночью, во время патрулирования Слободского района внимание патрульных привлекли трое мужчин. Увидев экипаж полиции, они резко изменили направление движения и пытались скрыться.



Полицейские догналимужчин и при поверхностной проверке патрульные обнаружили у одного из мужчин охотничий обрез, который был завернут в ткань.



На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи будут решать вопрос о квалификации действий граждан.