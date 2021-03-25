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25.03.2021  08:51   

Провизор аптеки незаконно торговал наркосодержащими лекарствами (ФОТО)

Мужчина без рецепта продал харьковчанину 20 таблеток лекарственного средства, содержащего в своем составе нарковещество «кодеин».

23 марта правоохранители получили и проверили прнформацию, что в одной из аптек Харькова без рецепта реализуются наркосодержащие медпрепараты.

Как оказалось, 19-летний парень приобрел без рецепта 20 таблеток наркосодержащего лекарственного средства в одной из аптек по Александровскому проспекту. Покупка была зафиксирована камерой видеонаблюдения.

Факт правонарушения задокументировала следственно-оперативная группа.



Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, марихуана
 
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