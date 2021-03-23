Иностранца, отсидевшего в харьковской тюрьме, выдворили из Украины

Мужчина на три года запрещен въезд в Украину.
18 марта 43-летний гражданин Молдовы освободился из Алексеевской исправительной колонии № 25, где с декабря 2017 года отбывал наказание за совершение кражи на территории Сумской области. Оснований для пребывания на территории Украины он не имел.
В отношении гражданина сотрудники ГУДМС Украины в Харьковской области составили протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях, после чего было принято решение о принудительном возвращении мужчины в Молдову с применением запрета относительно дальнейшего въезда на территорию нашего государства сроком на 3 года.
Посольство Республики Молдова в Украине подтвердило гражданство мужчины, он получил необходимые документы для возвращения в страну. Мужчину доставили в Одессу, где под сопровождением правоохранителей он покинул территорию Украины через пограничный пункт пропуска «Паланка - Маяки - Удобное».
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