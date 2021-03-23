Кладбищенских вандалов задержали под Харьковом (ФОТО)

Двое безработных жителей поселка Покотиловка повредили три могилы. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Сообщение от родственников о повреждении и похищения металлических ограждений на местном кладбище начали поступать в дежурную часть в феврале.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили безработных 43 и 50-летних местных жителей. Один из мужчин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следователи установили, что злоумышленники причастны к 3 фактов надругательства над могилами. Похищенные металлические изделия они сдавали в пункт приема металла, а полученные деньги тратили на собственные нужды.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений.
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