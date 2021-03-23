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23.03.2021  08:26   

Кладбищенских вандалов задержали под Харьковом (ФОТО)

Двое безработных жителей поселка Покотиловка повредили три могилы. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Сообщение от родственников о повреждении и похищения металлических ограждений на местном кладбище начали поступать в дежурную часть в феврале.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили безработных 43 и 50-летних местных жителей. Один из мужчин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи установили, что злоумышленники причастны к 3 фактов надругательства над могилами. Похищенные металлические изделия они сдавали в пункт приема металла, а полученные деньги тратили на собственные нужды.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кладбище, вандализм, харьков
 
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