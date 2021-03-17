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17.03.2021  09:52   

Пьяный водитель пытался откупиться от патрульных взяткой

Инцидент произошел на улице Героев Сталинграда.

За нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль марки Daewoo.

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

Нарушителю было сообщено, что на него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 10000 гривен.

На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП.

Всего за ночную смену харьковские патрульные зафиксировали три факта неправомерной выгоды.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, патрульные, пьяный водитель, харьков
 
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