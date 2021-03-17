Пьяный водитель пытался откупиться от патрульных взяткой

Инцидент произошел на улице Героев Сталинграда.
За нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль марки Daewoo.
Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.
Нарушителю было сообщено, что на него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 10000 гривен.
На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП.
Всего за ночную смену харьковские патрульные зафиксировали три факта неправомерной выгоды.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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