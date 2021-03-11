За взятку в 200 долларов россиянина оштрафовали на 17 тысяч гривен

На Харьковщине суд признал виновным гражданин РФ, предлагал взятку пограничнику.
Напомним, 17 февраля этого года в пункте пропуска «Гоптовка».гражданин России, выезжавший из Украины, предлагал пограничникам 200 долларов США взятки. Таким образом россиянин пытался избежать внесения информации в базы данных правоохранительных органов о пересечении им границы.
Мужчина просил правоохранителя проставить в его документе отметки о пересечении границы, однако не вносить указанные данные в соответствующей базе данных.
Пограничник от неправомерной выгоды отказался и предупредил мужчину об уголовной ответственности за такие действия. Однако последний не отреагировал и продолжал высказывать незаконное предложение. В компетентные правоохранительные органы были направлены соответствующие сообщения.
Суд признгал россиянина виновным по по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и оштрафовал его на 17 тыс. грн. Кроме того, суд постановил конфисковать изъятые 200 долларов.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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