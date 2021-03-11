11.03.2021 09:54

За взятку в 200 долларов россиянина оштрафовали на 17 тысяч гривен

На Харьковщине суд признал виновным гражданин РФ, предлагал взятку пограничнику.

Напомним, 17 февраля этого года в пункте пропуска «Гоптовка».гражданин России, выезжавший из Украины, предлагал пограничникам 200 долларов США взятки. Таким образом россиянин пытался избежать внесения информации в базы данных правоохранительных органов о пересечении им границы.

Мужчина просил правоохранителя проставить в его документе отметки о пересечении границы, однако не вносить указанные данные в соответствующей базе данных.

Пограничник от неправомерной выгоды отказался и предупредил мужчину об уголовной ответственности за такие действия. Однако последний не отреагировал и продолжал высказывать незаконное предложение. В компетентные правоохранительные органы были направлены соответствующие сообщения.



Суд признгал россиянина виновным по по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и оштрафовал его на 17 тыс. грн. Кроме того, суд постановил конфисковать изъятые 200 долларов.

