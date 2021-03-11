Полицейского задержали на взятке в тысячу долларов (ФОТО)

Задержан дознаватель сектора дознания одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США.
Как выяснило следствие, дознаватель узнал от своего коллеги, об уголовном производстве по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений отцом своему сыну.
Будучи ранее знаком с участниками семейного конфликта, мужчина предложил гражданской жене обвиняемого за взятку посодействовать в избрании меры пресечения для главы семьи, не связанной с содержанием под стражей. Размер объявленной выгоды составлял 1000 долларов США.
Сразу после получения взятки полицейский был задержан сотрудниками СБУ и ГБР.
Сейчас решается вопрос о сообщении полицейском о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.
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Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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