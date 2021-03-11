Главная Новости Криминал и происшествия Полицейского задержали на взятке в тысячу долларов (ФОТО)
11.03.2021  08:36   

Полицейского задержали на взятке в тысячу долларов (ФОТО)

Задержан дознаватель сектора дознания одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США.

Как выяснило следствие, дознаватель узнал от своего коллеги, об уголовном производстве по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений отцом своему сыну.

Будучи ранее знаком с участниками семейного конфликта, мужчина предложил гражданской жене обвиняемого за взятку посодействовать в избрании меры пресечения для главы семьи, не связанной с содержанием под стражей. Размер объявленной выгоды составлял 1000 долларов США.

Сразу после получения взятки полицейский был задержан сотрудниками СБУ и ГБР.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейском о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  взятка, прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.02 Криминал и происшествия Невидимка на Гоптовке. Россиянин предлагал взятку пограничникам за невнесение его в базу данных 16.02 Криминал и происшествия Областной чиновник решил крышевать поле подсолнечника 09.02 Криминал и происшествия В Харькове задержали адвоката за попытку подкупить следователя ГБР (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 