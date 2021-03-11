11.03.2021 08:36

Полицейского задержали на взятке в тысячу долларов (ФОТО)

Задержан дознаватель сектора дознания одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США.

Как выяснило следствие, дознаватель узнал от своего коллеги, об уголовном производстве по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений отцом своему сыну.



Будучи ранее знаком с участниками семейного конфликта, мужчина предложил гражданской жене обвиняемого за взятку посодействовать в избрании меры пресечения для главы семьи, не связанной с содержанием под стражей. Размер объявленной выгоды составлял 1000 долларов США.



Сразу после получения взятки полицейский был задержан сотрудниками СБУ и ГБР.



Сейчас решается вопрос о сообщении полицейском о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.