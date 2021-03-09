09.03.2021 08:28

Газель сгорела в гараже под Харьковом

Причина пожара выясняется.

7 марта в 12:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Безлюдовка, на ул. 1 Мая 2Б.



На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей 11-ДПРЧ ГУ ДСНС Украины в Харьковской области. По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит потолок гаража на площади 27 кв. м.





В 13:42 пожар был быстро локализован и 16:14 ликвидирован. К сожалению, от огня пострадал автомобиль ГАЗ-3302.



Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.