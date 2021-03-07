07.03.2021 13:50

Во время пожара погибла 50-летняя женщина (ФОТО)

Днем 6 марта в селе Гусаровка Барвенковского района горел частный дом.

Спасатели получили вызов на пожар в 15:20/



В жилом доме горели домашние вещи и мебель на площади 4 кв.м.

Во время тушения пожара пожарными было обнаружено тело хозяйки дома, женщины 1971 года рождения.



В 15:58 пожар был локализован, а в 16:10 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара выясняется.