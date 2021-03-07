Во время пожара погибла 50-летняя женщина (ФОТО)

Днем 6 марта в селе Гусаровка Барвенковского района горел частный дом.
Спасатели получили вызов на пожар в 15:20/
В жилом доме горели домашние вещи и мебель на площади 4 кв.м.
Во время тушения пожара пожарными было обнаружено тело хозяйки дома, женщины 1971 года рождения.
В 15:58 пожар был локализован, а в 16:10 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара выясняется.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. В остальном же гороскоп неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
Ежегодно в первое воскресенье марта отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания.
влажность:
давление:
ветер: