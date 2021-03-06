Увидел патрульных и побежал: на Холодной Горе задержали закладчика

Мужчина сразу «сдал» содержимое карманов.
Около трех часов дня 5 марта во Внуковском переулке внимание полицейских привлек мужчина, который при появлении правоохранителей резко начал бежать.
Такое нетипичное поведение показалось патрульным странным, поэтому они сразу догнали гражданина для проверки.
Мужчина заметно нервничал и явно не желал общаться с полицейскими. Впоследствии он сообщил, что у него в кармане свертки, по его словам, с наркотическим веществом. Также мужчина сказал, что эти свертки он распространяет через так называемые "закладки".
На место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей у гражданина следователями было обнаружено и изъято15 свертков с веществом синтетического происхождения, клейкую ленту, зип-пакеты и весы.
Обстоятельства будут устанавливать следователи.
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