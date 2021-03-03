Главная Новости Криминал и происшествия В лицее искусств распылили газ. Школьнице стало плохо
03.03.2021  10:15   

В лицее искусств распылили газ. Школьнице стало плохо

Инцидент произошел днем 2 марта.

Около половины третьего дня в лицее искусства № 133 на улице Садовой, 13 неизвестные распылили из баллончика перцовый газ.

Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Одной девушке, ученице 8-го класса, стало плохо (она аллергик).

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 13-летней девочке врачи оказали помощь на месте.

Данное событие было внесено в Единый учет заявлений и сообщений Харьковского райуправления милиции №1.

Тэги:  баллончик, газ, школа, харьков
 
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