В лицее искусств распылили газ. Школьнице стало плохо

Инцидент произошел днем 2 марта.
Около половины третьего дня в лицее искусства № 133 на улице Садовой, 13 неизвестные распылили из баллончика перцовый газ.
Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Одной девушке, ученице 8-го класса, стало плохо (она аллергик).
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 13-летней девочке врачи оказали помощь на месте.
Данное событие было внесено в Единый учет заявлений и сообщений Харьковского райуправления милиции №1.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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