Главная Новости Криминал и происшествия Выпрыгнула с 16 этажа: девушка покончила с собой на Салтовке (ФОТО)
02.03.2021  21:25   

Выпрыгнула с 16 этажа: девушка покончила с собой на Салтовке (ФОТО)

О самоубийстве сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, по неподтвержденной пока информации на Дружбы Народов, 207 - самоубийство.
 
По предварительной информации, девушка прыгнула из окна высотки.
 
Подробностей пока нет.
 
 
Тэги:  самоубийство, выпрыгнула из окна, харьков
 
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