Избил пенсионера за мобильный телефон. Грабителю светит 8 лет тюрьмы

В пресс-службе областной полиции сообщили, что 1 марта в 14:30 в дежурную часть Чугуевского райуправления полиции поступило сообщение о том, что мужчина проник в дом 65-летнего жителя поселка Малиновки. Неизвестный несколько раз ударил по голове хозяина дома и забрал его мобильный телефон.
В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий работники полиции установили лицо, причастное к совершению преступления.
Пожилого мужчину забили до смерти за пенсию
Оперативники Чугуевского районного управления полиции менее чем за час обнаружили грабителя в Чугуеве у ломбарда, куда злоумышленник сдал похищенный телефон.
Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погоду определяет фронт окклюзии и тыловая часть циклона с центром над северо-восточными районами Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
влажность:
давление:
ветер: