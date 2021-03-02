Главная Новости Криминал и происшествия Избил пенсионера за мобильный телефон. Грабителю светит 8 лет тюрьмы
02.03.2021  16:07   

Избил пенсионера за мобильный телефон. Грабителю светит 8 лет тюрьмы

В пресс-службе областной полиции сообщили, что 1 марта в 14:30 в дежурную часть Чугуевского райуправления полиции поступило сообщение о том, что мужчина проник в дом 65-летнего жителя поселка Малиновки. Неизвестный несколько раз ударил по голове хозяина дома и забрал его мобильный телефон.

В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий работники полиции установили лицо, причастное к совершению преступления.

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Оперативники Чугуевского районного управления полиции менее чем за час обнаружили грабителя в Чугуеве у ломбарда, куда злоумышленник сдал похищенный телефон.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Тэги:  грабеж, мобильный телефон, чугуев
 
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