Пожилого мужчину забили до смерти за пенсию

Следователи Харьковщины сообщили о подозрении мужчине в совершении разбойного нападения на пенсионера.
11 января в отделение полиции № 1 Изюмского районного управления полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что во дворе у дома в селе Грушеваха Барвенковского района обнаружено тело 79-летнего мужчины с многочисленными ушибами.
Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый житель села Мечебилово Барвенковского района.
Как выяснилось, 26-летний мужчина несколько дней тайно проживал на чердаке дома потерпевшего. Злоумышленник услышал телефонный разговор пожилого мужчины и понял, что потерпевший в этот день получил пенсию. Через незапертую дверь вор зашел на кухню, выкрутил предохранители электросчетчика и обесточил дом. С помощью телефонного фонарика и зажигалки он нашел 50 гривен, наручные часы и мобильный телефон. В это время владелец дома заметил незнакомца и ударил его палкой. Злоумышленник в ответ избил старика ногами и забрал у него из кармана брюк 800 гривен.
Правоохранители изъяли у правонарушителя зарядное устройство, сим-карту потерпевшего и наручные часы. Деньги он успел потратить, а мобильный телефон потерял.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.187 (разбой) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. По санкции статьи злоумышленнику грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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