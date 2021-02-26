26.02.2021 18:16

Чиновники усердно прошерстили Диканевскую колонию (ФОТО)

Была проведена проверка оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности.

Как сообщает Служба исполнения наказаний, проверку проводили сотрудники Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции во главе с заместителем начальника межрегионального управления Русланом Гавриковым.

За два днеябыло проверено соблюдение законных прав и интересов осужденных, предотвращение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с осужденными.

Чиновники проинспектировали состояние социально-воспитательной и психологической работы, коммунально-бытовое обеспечение, производственно-хозяйственную и финансовую деятельность учреждения, делопроизводство, работа отдела по контролю за исполнением судебных решений, отдела надзора и безопасности и организации охраны.

По итогам проверки выставлена удовлетворительная оценка работе учреждения.