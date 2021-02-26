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26.02.2021  18:16   

Чиновники усердно прошерстили Диканевскую колонию (ФОТО)

Была проведена проверка оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности.

Как сообщает Служба исполнения наказаний, проверку проводили сотрудники Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции во главе с заместителем начальника межрегионального управления Русланом Гавриковым.
 
За два днеябыло проверено соблюдение законных прав и интересов осужденных, предотвращение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с осужденными.
 
Чиновники проинспектировали состояние социально-воспитательной и психологической работы, коммунально-бытовое обеспечение, производственно-хозяйственную и финансовую деятельность учреждения, делопроизводство, работа отдела по контролю за исполнением судебных решений, отдела надзора и безопасности и организации охраны.
 
По итогам проверки выставлена удовлетворительная оценка работе учреждения.
Тэги:  проверка, тюрьма, харьков
 
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