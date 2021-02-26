Чиновники усердно прошерстили Диканевскую колонию (ФОТО)

Была проведена проверка оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности.
День накопительства: будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.
Февраль прощается с нами теплой и дождливой погодой.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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