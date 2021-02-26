26.02.2021 17:31

Махинации на 1,7 миллиона: хитрая чиновница - под подозрением

Сообщено о подозрении женщине-директору предприятия.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, досудебным расследованием установлено, что в течение 2017-2020 годов директор коммунального предприятия утвердил штатные расписания и тарификационные списки, согласно которым работникам указанного предприятия начислялись надбавки за сложность и напряженность в работе в размере до 50 % согласно занимаемых должностей. При этом установлено, что финансовые (экономические) возможности для дополнительных и стимулирующих выплат работникам отсутствуют, а валовая прибыль предприятия не покрывает даже расходы фонда заработной платы.

Указанные действия директора привели к излишнему расходованию средств коммунального предприятия, которое находится в общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Харьковской области, на сумму более 1,7 млн грн.

Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2 ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.