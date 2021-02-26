Водитель предъявил патрульным поддельные права

За сутки патрульные обнаружили 4 факта возможной подделки документов.
Об одном случае рассказали в Патрульной полиции.
Днем 25 февраля полицейские остановили авто Opel на проспекте Московском за нарушение правил дорожного движения.
Во время проверки документов патрульные обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а именно записи в документе не соответствовали учетным записям в имеющейся базе данных. Также полицейские обнаружили различия в номерах рамы и шасси с теми, которые зарегистрированы в базе.
На место вызвана следственно-оперативная группа. Следователями будет устанавливаться вопрос о квалификации данного события.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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