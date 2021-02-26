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26.02.2021  09:37   

Водитель предъявил патрульным поддельные права

За сутки патрульные обнаружили 4 факта возможной подделки документов.

Об одном случае рассказали в Патрульной полиции.

Днем 25 февраля ​​полицейские остановили авто Opel на проспекте Московском за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов патрульные обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а именно записи в документе не соответствовали учетным записям в имеющейся базе данных. Также полицейские обнаружили различия в номерах рамы и шасси с теми, которые зарегистрированы в базе.

На место вызвана следственно-оперативная группа. Следователями будет устанавливаться вопрос о квалификации данного события.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  патрульные, харькоы
 
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