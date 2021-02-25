Ни с кем не конфликтовал. Во дворе жителя Рогани взорвали гранату

В результате происшествия пострадавших нет. Следователи открыли по данному факту уголовное производство.
25 февраля в пгт Рогань во дворе частного домовладения произошел взрыв неизвестного устройства.
Подожгли два авто и кинули гранату в окно. Активисту отомстили за песок.
Во время осмотра территории домовладения 50-летнего мужчины полицейские выяснили, что произошел взрыв гранаты РГД-5.
По словам владельца дома, он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал.
Работники полиции изъяли вещественные доказательства.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. С санкции статьи за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Сейчас полиция принимает меры для установления лица, причастного к указанному уголовного преступления.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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