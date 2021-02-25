Главная Новости Криминал и происшествия Ни с кем не конфликтовал. Во дворе жителя Рогани взорвали гранату
25.02.2021  10:48   

Ни с кем не конфликтовал. Во дворе жителя Рогани взорвали гранату

В результате происшествия пострадавших нет. Следователи открыли по данному факту уголовное производство.

25 февраля в пгт Рогань во дворе частного домовладения произошел взрыв неизвестного устройства.

Подожгли два авто и кинули гранату в окно. Активисту отомстили за песок.

Во время осмотра территории домовладения 50-летнего мужчины полицейские выяснили, что произошел взрыв гранаты РГД-5.



По словам владельца дома, он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства.



Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. С санкции статьи за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас полиция принимает меры для установления лица, причастного к указанному уголовного преступления.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  граната, рогань, взрыв
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 Криминал и происшествия Взрыв у дома и поджог авто активиста. Полиция обнародовала подробности 05.02 Криминал и происшествия Подожгли два авто и кинули гранату в окно. Активисту отомстили за песок (ФОТО, ВИДЕО) 27.01 Криминал и происшествия В Солоницевке у жилой пятиэтажки обнаружили боевую гранату (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 