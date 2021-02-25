25.02.2021 10:48

Ни с кем не конфликтовал. Во дворе жителя Рогани взорвали гранату

В результате происшествия пострадавших нет. Следователи открыли по данному факту уголовное производство.

25 февраля в пгт Рогань во дворе частного домовладения произошел взрыв неизвестного устройства.

Подожгли два авто и кинули гранату в окно. Активисту отомстили за песок.



Во время осмотра территории домовладения 50-летнего мужчины полицейские выяснили, что произошел взрыв гранаты РГД-5.





По словам владельца дома, он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал.



Работники полиции изъяли вещественные доказательства.





Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. С санкции статьи за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



Сейчас полиция принимает меры для установления лица, причастного к указанному уголовного преступления.