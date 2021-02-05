05.02.2021 11:28

Подожгли два авто и кинули гранату в окно. Активисту отомстили за песок (ФОТО, ВИДЕО)

Жители давно борются с хозяевами песчаного карьера: самосвалы с песком разрушают дорогу и портят экологию.

Очевидцы сообщают, что в окно дома одного из организаторов протестов против добычи песка в Ольховке бросили гранату РГД. По счастливой случайности она отскочила от окна и взорвалась во дворе домовладения.

Журналисты телеграм-канала ВЕХА, присутствующие на месте происшествия, утверждают, что гранату кидали в окно комнаты, в которой находился 11-летний ребенок. Осколки гранаты посекли автомобили, стоящие у забора дома. К слову, эти автомобили также пострадали от поджога неизвестными.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что 24 января на ул. Зубенко неизвестный напал на активиста организации "Мы - харьковчане" Алексей Поликашов и его брата. Злоумышленник нанес удар по голове Алексея, бросил под ноги предмет, похожий на гранату, и убежал. Мужчина успел отбросить его в сторону, после чего раздался взрыв.