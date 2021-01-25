25.01.2021 11:00

В Харькове пытались взорвать активиста. Информация от правоохранителей (ФОТО)

В результате происшествия никто не пострадал.

24 января в 23:30 правоохранителям поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный бросил гранату в сторону его брата и скрылся. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Украины в Харьковской области.

38-летний пострадавший рассказал, что около 23:30 у дома №52 по улице Владислава Зубенко неизвестный гражданин ударил его по голове, бросил под ноги предмет, похожий на гранату, и убежал. Мужчина успел отбросить его в сторону, после чего раздался хлопок.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

38-летний мужчина с травмой, полученной в результате удара по голове, госпитализирован в больницу.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.