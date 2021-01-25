Главная Новости Криминал и происшествия Взрыв гранаты на Салтовке: пострадал активист (ВИДЕО, ФОТО)
25.01.2021  08:34   

Взрыв гранаты на Салтовке: пострадал активист (ВИДЕО, ФОТО)

В ночь на 5 января на улице Владислава Зубенко прогремел взрыв.

По словам очевидцев, взорвалась граната, которую бросили в людей.

«Во дворах по адресу Владислава Зубенка, 52а, возле гаражей, двоих парней пытались взорвать гранатой. Гранату успели откинуть или отбуцнуть в сторону. На месте 4 экипажа полиции, скорая, пожарные. Парней увезли на скорой, в состоянии шока», – написал телеграм-канал ТруХа.

По данным соцсетей, пострадали два человека - активист организации "Мы - харьковчане" Алексей Поликашов и его брат. Они госпитализированы в неотложку.

«Со слов его брата, они шли вдвоём домой, как вдруг неизвестный сзади подбежал, нанёс его удар по голове и кинул гранату. Брат успел гранату оттолкнуть ногой после чего погремел взрыв. На данный момент они оба находятся в неотложке. В городе объявлен «план перехват» – написал телеграм-канал ХС.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  граната, взрыв, харьков
 
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