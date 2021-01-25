Взрыв гранаты на Салтовке: пострадал активист (ВИДЕО, ФОТО)

В ночь на 5 января на улице Владислава Зубенко прогремел взрыв.
По словам очевидцев, взорвалась граната, которую бросили в людей.
«Во дворах по адресу Владислава Зубенка, 52а, возле гаражей, двоих парней пытались взорвать гранатой. Гранату успели откинуть или отбуцнуть в сторону. На месте 4 экипажа полиции, скорая, пожарные. Парней увезли на скорой, в состоянии шока», – написал телеграм-канал ТруХа.
По данным соцсетей, пострадали два человека - активист организации "Мы - харьковчане" Алексей Поликашов и его брат. Они госпитализированы в неотложку.
«Со слов его брата, они шли вдвоём домой, как вдруг неизвестный сзади подбежал, нанёс его удар по голове и кинул гранату. Брат успел гранату оттолкнуть ногой после чего погремел взрыв. На данный момент они оба находятся в неотложке. В городе объявлен «план перехват» – написал телеграм-канал ХС.
Официальная информация уточняется.
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В понедельник развлекается циклон: ожидаются дожди и сильный ветер. На дорогах местами гололедица.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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