В поселке Жуковского в сгоревшей квартире нашли труп 57-летнего хозяина

Утром 24 февраля на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по адресу: г.. Харьков, ул. Академика Проскуры, 6.
К месту пожара прибыли 2 оперативные отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и автолестница 1-й пожарной части. На момент прибытия пожарных в одной из комнат квартиры на третьем этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 20 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 1963 года рождения.
2 часа понадобилось спасателям, чтобы полностью ликвидировать пожар.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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