24.02.2021 14:56

В поселке Жуковского в сгоревшей квартире нашли труп 57-летнего хозяина



В поселке Жуковского в сгоревшей квартире нашли труп 57-летнего хозяина



Утром 24 февраля на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по адресу: г.. Харьков, ул. Академика Проскуры, 6.



К месту пожара прибыли 2 оперативные отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и автолестница 1-й пожарной части. На момент прибытия пожарных в одной из комнат квартиры на третьем этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 20 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 1963 года рождения.





2 часа понадобилось спасателям, чтобы полностью ликвидировать пожар.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.