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24.02.2021  14:56   

В поселке Жуковского в сгоревшей квартире нашли труп 57-летнего хозяина


В поселке Жуковского в сгоревшей квартире нашли труп 57-летнего хозяина

Утром 24 февраля на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по адресу: г.. Харьков, ул. Академика Проскуры, 6.

К месту пожара прибыли 2 оперативные отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и автолестница 1-й пожарной части. На момент прибытия пожарных в одной из комнат квартиры на третьем этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 20 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 1963 года рождения.



2 часа понадобилось спасателям, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  труп, пожар, харьков
 
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