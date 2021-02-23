Смертельное ДТП. Экс-полицейский оказался на скамье подсудимых

Следователи ТУ ГБР в г. Полтаве завершили досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором принимал участие бывший командир роты патрульной службы полиции особого назначения «Восток» ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"Следствием установлено, что в феврале 2020 года экс-полицейский за рулем автомобиля «Mazda 6» на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», двигаясь с превышением скорости, которая составила 137 км / ч, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2102», водитель которого, не убедившись в безопасности маневра, осуществлял поворот налево. В результате столкновения 48-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2102» получил травмы, от которых скончался через несколько дней в больнице", - сообщили в ведомстве.
Согласно выводам судебной автотехнической экспертизы, действия обоих водителей стали причинами ДТП.
Таким образом, бывший полицейский и водитель «ВАЗ 2102» обвиняются в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ДВБ Нацполиции.
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