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22.01.2021  16:49   

Смертельное ДТП на встречке: экс-патрульный и гражданский под подозрением

Сообщено о подозрении уже бывшему командиру роты патрульной службы полиции ГУНП в Харьковской области.

По данным следствия, утром 21 февраля 2020 года командир роты патрульной службы полиции ГУНП в Харьковской области, управляя автомобилем «Mazda 6», двигался по дороге «Киев–Харьков–Довжанский» с двусторонним движением и выехал на предназначенную для встречного движения сторону дороги. В это же время 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2102», который не убедился в безопасности маневра, повернул налево и выехал на полосу встречного движения, в результате чего «Mazda 6» и «ВАЗ 2102» столкнулись. 48-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2102» от полученных травм погиб.
 
Досудебное расследование осуществляют следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, оперативное сопровождение — сотрудники Управления внутренней безопасности в Харьковской области Департамента внутренней безопасности НП Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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