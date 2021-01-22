22.01.2021 16:49

Смертельное ДТП на встречке: экс-патрульный и гражданский под подозрением

Сообщено о подозрении уже бывшему командиру роты патрульной службы полиции ГУНП в Харьковской области.

По данным следствия, утром 21 февраля 2020 года командир роты патрульной службы полиции ГУНП в Харьковской области, управляя автомобилем «Mazda 6», двигался по дороге «Киев–Харьков–Довжанский» с двусторонним движением и выехал на предназначенную для встречного движения сторону дороги. В это же время 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2102», который не убедился в безопасности маневра, повернул налево и выехал на полосу встречного движения, в результате чего «Mazda 6» и «ВАЗ 2102» столкнулись. 48-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2102» от полученных травм погиб.

Досудебное расследование осуществляют следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, оперативное сопровождение — сотрудники Управления внутренней безопасности в Харьковской области Департамента внутренней безопасности НП Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.