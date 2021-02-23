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23.02.2021  10:02   

На Салтовке женщина вышла из дома без телефона и пропала

О пропаже женщины сообщили в местных пабликах.

В пресс-службе Нацполиции подтвердили, что обращение о пропаже человека было 22 февраля в Харьковское райуправление №2

21 февраля пропала 56-летняя Демьянец Тамара Васильевна.

Женщина 21 февраля вышла из дома на Салтовском шоссе, 139 без телефона. С тех пор на связь не выходила.

Была одета в темно-синюю куртку, красную шапку, зимние сапоги.

Может находиться в районе Салтовки или Новых Домов так как работает на улице Танкопия, 43.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам +380661886357 или 102.

Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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