На Салтовке женщина вышла из дома без телефона и пропала

О пропаже женщины сообщили в местных пабликах.
В пресс-службе Нацполиции подтвердили, что обращение о пропаже человека было 22 февраля в Харьковское райуправление №2
21 февраля пропала 56-летняя Демьянец Тамара Васильевна.
Женщина 21 февраля вышла из дома на Салтовском шоссе, 139 без телефона. С тех пор на связь не выходила.
Была одета в темно-синюю куртку, красную шапку, зимние сапоги.
Может находиться в районе Салтовки или Новых Домов так как работает на улице Танкопия, 43.
Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам +380661886357 или 102.
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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