23.02.2021 10:02

На Салтовке женщина вышла из дома без телефона и пропала

О пропаже женщины сообщили в местных пабликах.

В пресс-службе Нацполиции подтвердили, что обращение о пропаже человека было 22 февраля в Харьковское райуправление №2

21 февраля пропала 56-летняя Демьянец Тамара Васильевна.

Женщина 21 февраля вышла из дома на Салтовском шоссе, 139 без телефона. С тех пор на связь не выходила.



Была одета в темно-синюю куртку, красную шапку, зимние сапоги.



Может находиться в районе Салтовки или Новых Домов так как работает на улице Танкопия, 43.



Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам +380661886357 или 102.