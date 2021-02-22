22.02.2021 11:35

Спецоперация СБУ на Гертруда: задержан предатель, торговавший чертежами танка Оплот (ВИДЕО, ФОТО)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки, выполнявшего задание получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «ОПЛОТ».

Установлено, что гражданина Украины завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ во время его поездки в Российскую Федерацию.



По заданию российских кураторов вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова », которое осуществляло разработку танка. Под контролем оперативников СБУ, враждебный агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы.



Предателя задержали «на горячем» во время получения им «полного комплекта технической документации», которая имеет гриф ограниченного доступа.





Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.



Продолжаются следственные действия.



Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности предателя проводилась под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.