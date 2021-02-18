18.02.2021 14:40

Невидимка на Гоптовке. Россиянин предлагал взятку пограничникам за невнесение его в базу данных

17 февраля пограничники Харьковского пограничного отряда пресекли дачу взятки стражам границы.

В пункте пропуска «Гоптовка», гражданин России, следовавший на выход из Украины в РФ, предлагал пограничникам 200 долларов США взятки. Таким образом он пытался избежать внесения информации в базы данных правоохранительных органов о пересечении им границы.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались и сразу же сообщили о случившемся в компетентные правоохранительные органы.

Для принятия дальнейшего правового решения гражданина РФ передали представителям Национальной полиции.