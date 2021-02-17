17.02.2021 16:30

Обещали трудоустроить в ГБР за 15000 долларов США - задержаны двое адвокатов (ФОТО)

Областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, двое адвокатов разработали преступный план с целью личного обогащения. Согласно разработанному плану, указанные два человека создавали впечатление, что имеют влияние на членов конкурсной комиссии по проведению конкурсов на занятие должностей работников ГБР.

По информации прокуратуры, 14 февраля 2021 года указанные фигуранты встретились в одном из ресторанов Харькова с мужчиной, который намеревался трудоустроиться в ГБР. Адвокаты заверили, что в случае предоставления им неправомерной выгоды в размере 15 тыс. долларов США они передадут эти средства члену конкурсной комиссии. Для начала процесса человек передал адвокатам часть оговоренной суммы в размере 1 тыс. долларов США.

17 февраля 2021 один из адвокатов позвонил мужчине и сообщил, что вопрос о его трудоустройстве решен положительно и необходимо передать остальную часть неправомерной выгоды - 14 тыс. долларов США. Для места встречи мошенники выбрали один из супермаркетов Харькова.

Сразу после получения средств обоих адвокатов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.