17.02.2021 12:30

Букет из более чем 700 свертков наркотиков. Двум наркозакладчикам светит до 10 лет тюрьмы

Правоохранители сообщили о подозрении двум лицам по факту хранения, перевозки или пересылки с целью сбыта особо опасных наркотических или психотропных веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Следствием установлено двух лиц, которые работали "закладчиками" наркотиков в разных районах города.

В ходе проведения обысков по месту жительства правонарушителей было выявлено более 700 свертков с наркотическими веществами.

Изъято особо опасное психотропное вещество «PVP», наркотическое средство каннабис и особо опасное психотропное вещество - амфетамин. Кроме того, изъяты электронные весы, полимерные пакеты и изолирующие ленты разных цветов.

Одновременно с этим установлены места "закладок" на территории нескольких районов Харькова.

В настоящее время в уголовном производстве назначены судебно-химические экспертизы.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.