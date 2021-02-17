Главная Новости Криминал и происшествия Букет из более чем 700 свертков наркотиков. Двум наркозакладчикам светит до 10 лет тюрьмы
17.02.2021  12:30   

Букет из более чем 700 свертков наркотиков. Двум наркозакладчикам светит до 10 лет тюрьмы

Правоохранители сообщили о подозрении двум лицам по факту хранения, перевозки или пересылки с целью сбыта особо опасных наркотических или психотропных веществ.

 
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
 
Следствием установлено двух лиц, которые работали "закладчиками" наркотиков в разных районах города.
 
 
В ходе проведения обысков по месту жительства правонарушителей было выявлено более 700 свертков с наркотическими веществами.
 
Изъято особо опасное психотропное вещество «PVP», наркотическое средство каннабис и особо опасное психотропное вещество - амфетамин. Кроме того, изъяты электронные весы, полимерные пакеты и изолирующие ленты разных цветов.
 
 
Одновременно с этим установлены места "закладок" на территории нескольких районов Харькова.
 
В настоящее время в уголовном производстве назначены судебно-химические экспертизы.
 
 
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Ранее Редпост писал, что на Харьковщине правоохранители провели 350 обысков и установили 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет около 120 млн гривен. 
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  наркотики, закладки, pvp, прокуратура, полиция, харьков
 
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