17.02.2021 12:30
Букет из более чем 700 свертков наркотиков. Двум наркозакладчикам светит до 10 лет тюрьмы
Правоохранители сообщили о подозрении двум лицам по факту хранения, перевозки или пересылки с целью сбыта особо опасных наркотических или психотропных веществ.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Следствием установлено двух лиц, которые работали "закладчиками" наркотиков в разных районах города.
В ходе проведения обысков по месту жительства правонарушителей было выявлено более 700 свертков с наркотическими веществами.
Изъято особо опасное психотропное вещество «PVP», наркотическое средство каннабис и особо опасное психотропное вещество - амфетамин. Кроме того, изъяты электронные весы, полимерные пакеты и изолирующие ленты разных цветов.
Одновременно с этим установлены места "закладок" на территории нескольких районов Харькова.
В настоящее время в уголовном производстве назначены судебно-химические экспертизы.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Редпост писал, что на Харьковщине правоохранители провели
350 обысков и установили 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет около 120 млн гривен.