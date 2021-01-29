29.01.2021 13:40

3 тонны наркотиков и прекурсоров. На Харьковщине правоохранители провели масштабную операцию (ВИДЕО)

Всего правоохранители провели 350 обысков и установили 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет около 120 млн гривен.



3 тонны наркотиков и прекурсоров. На Харьковщине правоохранители провели масштабную операцию (ВИДЕО)



К мероприятия, направленным на предотвращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Харьковской области было задействовано более 600 правоохранителей.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что в течение четырех суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, составляет около 300 000 доз, а также свыше 3 тонн прекурсоров для их изготовления

Среди изъятого, в частности, более 80 килограммов каннабиса, более 80 литров опия ацетилированного, более 30 килограммов психотропа «Альфа PVP», 4 килограмма амфетамина, а также 2700 упаковок метадона и 2,5 тысячи упаковок сильнодействующего опиоидного (наркотического) препарата. По ценам «черного» рынка стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ составляет около 120 млн гривен.

Более того, сотрудники полиции разоблачили две преступные группы с признаками организованности. Одна из них «специализировалась» на изготовлении психотропного вещества «Альфа PVP». Свою продукцию трое сообщников реализовывали с помощью чат-бота в мессенджере.

Другая группа наркоторговцев наладила сеть изготовления и сбыта метадона. Организатор, которая живет в столице, поставляла наркотики двум сообщникам из Харьковщины. Они получали товар, фасовали и распространяли его на территории города путем закладок, а об их местонахождении сообщали лидеру наркобизнеса.

Также полицейские заблокировали 5 интернет-магазинов, которые занимались незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, выявлено 43 наркопритона.

В настоящее время 16 человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сообщено 63 подозрения за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Продолжаются следственные действия для документирования преступной деятельности фигурантов и сбора доказательной базы для привлечения их к ответственности.