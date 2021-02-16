СБУ задержала пограничника, «помогавшего» контрабандистам

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно со следователями ГБР разоблачили инспектора одного из отделов пограничной службы «Золочев».
Мужчина регулярно способствовал контрабандистам в перевозке партий брендовой одежды через границу с РФ.
По предварительной информации, пограничник, в частности требовал от перевозчиков деньги за содействие в предоставлении так называемого «коридора работы» для незаконного перемещения товаров.
Правоохранители задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении очередной взятки от заказчика.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Разоблачение проводилось совместно со следователем ТУ ГБР в г.Полтаве под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если сумеете мобилизоваться, можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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