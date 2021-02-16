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16.02.2021  09:22   

СБУ задержала пограничника, «помогавшего» контрабандистам

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно со следователями ГБР разоблачили инспектора одного из отделов пограничной службы «Золочев».

Мужчина регулярно способствовал контрабандистам в перевозке партий брендовой одежды через границу с РФ.

По предварительной информации, пограничник, в частности требовал от перевозчиков деньги за содействие в предоставлении так называемого «коридора работы» для незаконного перемещения товаров.

Правоохранители задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении очередной взятки от заказчика.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Разоблачение проводилось совместно со следователем ТУ ГБР в г.Полтаве под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Источник:   СБУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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