15.02.2021 10:04

Побил сковородкой и порезал ножом: мужчина осужден за совершение разбойного нападения

Изюмский городской суд Харьковской области признал виновным 45-летнего мужчину в разбойном нападении с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины), и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, ранее судимый мужчина шел по улице в состоянии алкогольного опьянения и увидел дом, который сразу его заинтересовал. Дверь не была заперта на засов. Воспользовавшись этим, злоумышленник проник в дом, в котором находилась хозяйка дома и её подруга.



Пьяный преступник начал угрожать женщинам физической расправой, если те не отдадут ему деньги и мобильные телефоны. Сначала он схватил сковородку и начал бить одну из женщин по рукам, ломая пальцы. Затем схватил нож и начал наносить телесные повреждения женщине в область шеи, рук и грудной клетки.



Запугав таким образом женщин, разбойник завладел деньгами, ювелирными украшениями, а также мобильными телефонами, нанеся женщинам ущерб на сумму более 50 000 гривен.



После этого преступник скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями.



Приговором Изюмского районного суда Харьковской области от 18 января 2021 года нападавший признан виновным по ч. 3 ст. 187 УК и назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме этого, судом удовлетворен иск о возмещении материального ущерба на сумму 11 000 гривен и на сумму 25 000 гривен.



Приговор суда в настоящее время не вступил в силу, продолжается срок апелляционного обжалования.