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12.02.2021  11:38   

Пропавшую девушку из Первомайска нашли на Южном вокзале

Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

 

 
Правоохранители установили, что девушка прибыла в Харьков. Работники сектора криминальной полиции отделения полиции №1 Лозовского районного отдела полиции разыскали пропавшую на Южном вокзале утром 12 февраля.
 
Как пояснила несовершеннолетняя, она ушла из дома из-за постоянных конфликтов в семье. Девушка просила милостыню у церкви возле Центрального рынка чтобы получить деньги на ночлег и билет на поезд до города Славянск Донецкой области, куда она планировала поехать. Родственников и знакомых в данном городе у семьи нет.
 
Правоохранители провели с девушкой профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности.
 
Напомним, 11 февраля около 14:50 после окончания уроков 14-летняя школьница ушла из учебного заведения в городе Первомайский и к домой не вернулась. На поиски подростка сразу были отправлены все наряды полиции.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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