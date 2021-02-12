12.02.2021 11:38

Пропавшую девушку из Первомайска нашли на Южном вокзале

Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

Правоохранители установили, что девушка прибыла в Харьков. Работники сектора криминальной полиции отделения полиции №1 Лозовского районного отдела полиции разыскали пропавшую на Южном вокзале утром 12 февраля.

Как пояснила несовершеннолетняя, она ушла из дома из-за постоянных конфликтов в семье. Девушка просила милостыню у церкви возле Центрального рынка чтобы получить деньги на ночлег и билет на поезд до города Славянск Донецкой области, куда она планировала поехать. Родственников и знакомых в данном городе у семьи нет.

Правоохранители провели с девушкой профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности.