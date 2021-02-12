12.02.2021 09:15

Внимание! Разыскивается несовершеннолетняя, не вернувшаяся домой после лицея (ФОТО)

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 14-летней Марии Ушаковой, жительницы города Первомайского.

Девушка 11 февраля около 14:50 после окончания уроков оставила лицей №2, но домой до настоящего времени не вернулась.



Приметы: 160-165, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы каштанового цвета, на правой щеке родимое пятно.





Была одета в синюю куртку с опушкой на капюшоне, серую шапку с бубном с блестками, серый шарф, коричневые брюки, белый свитер с узором коричневого цвета, черные ботинки. При себе имела рюкзак черного цвета.

На странице поисково-спасательного отряда «Милена» указано, что 11 февраля в 19:15 камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на ЮЖД.





«Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить отделения полиции №1 Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области по телефонам: (05748) 3-21-12, 0668340582 (дежурная часть), 0680854191 (ювенальная превенция), 0666158170 (сектор криминальной полиции) или 102», – обращаются правоохранители.