11.02.2021 17:06

Смертельное ДТП на Окружной. Суд оставил Габышева в СИЗО

В Харькове обвиняемый в смертельном ДТП 19-летний Дмитрий Габышев попытался обжаловать меру пресечения.

Как сообщили журналисты Depo.Харков со ссылкой на пресс-службу Харьковского апелляционного суда, жалобу защитников Дмитрия Габышева на выбранный ему меру пресечения рассмотрели сегодня, 11 февраля.

В зал судебных заседаний прибыли адвокаты участников процесса, сторона потерпевших (Любовь Азаренкова, в ДТП потеряла дочь и мужа), представители прокуратуры. В заседании председательствовала судья Елена Кружилин.

Адвокат Габышева заявил ходатайство с требованием отменить избранную Киевским райсудом Харькова меру пресечения в виде содержания под стражей и заменить ее на домашний арест с ношением электронного средства контроля. Во время заседания защитник убежден, что риски, которые при принятии решения опирался суд первой инстанции, отсутствуют и носят формальный характер.

По мнению адвоката, домашний арест с электронным браслетом может полностью обеспечить надлежащее процессуальное поведение Габышева. Кроме этого, убежден он, обвиняемый не сможет влиять ни на свидетелей, ни на потерпевшую. Адвокат также не исключил возможности определения размера залога, после внесения которой Габышев мог бы выйти из СИЗО.

Представитель прокуратуры, потерпевшей стороны и сама потерпевшая выступили категорически против удовлетворения ходатайства. Прокурор отметил, что на сегодня продолжается досудебное расследование, сроки которого продлены до 6 месяцев. Риски воздействия на свидетелей и потерпевшую сохраняются.

Прокурор обратил внимание суда на то, что Габышев совершил ДТП в состоянии опьянения, что является тяжким преступлением. Он выступил против удовлетворения апелляционной жалобы.

Изучив доводы сторон, судья приняла решение апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции о заключении Габышева под стражу остается в силе.

Напомним, 21 октября 2020 в районе развилки автодорог Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Белгород произошло лобовое столкновение автомобилей ЗАЗ и Toyota. Иномарка, за рулем которой был Габышев, выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем ЗАЗ. В результате аварии на месте погибли 41-летний водитель и его 15-летняя дочь.

В иномарке находились двое мужчин - 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. Водитель и пассажир автомобиля Toyota находились в состоянии алкогольного опьянения.