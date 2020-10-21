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21.10.2020  10:10   

ФОТО: В ДТП на Окружной погибла семья спасателя - полковник ГСЧС с дочерью (КТ)

Мажора, устроившего ДТП на элитном внедорожнике пытается «отмазать» отец - бывший ГАИшник.


://t.me

21 октября под мостом возле Экопарка (перекресток Белгородского шоссе и Окружной дороги) произошло дорожно-транспортное происшествие. Toyota Land Cruiser врезался в Daewoo Lanos. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Информацию о погибшем сотруднике Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подтвердил KHARKIV Today помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. Спасатели отправились на место происшествия.

Погибший мужчина - начальник 32-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Харьковщины, подтвердил Общественном Анатолий Торяник, заместитель начальника облуправления ГСЧС. Вместе с ним в машине была дочь.

В полиции информацию пока не сообщают.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, ранее молодого водителя Toyota Land Cruiser привлекали к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

"Мажоры на Toyota Land Cruiser влетели в Ланос. В Ланосе погибли полковник МЧС с женой. В крузаке никто не пострадал. Ранее водитель Тойоты привлекался по 130, на месте отец - бывший гаишник, пытается замять дело", - сообщили в соцсетях.

Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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