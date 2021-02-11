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11.02.2021  14:58   

На Клочковской мужчина выпал из многоэтажки (ВИДЕО)

О происшествии первыми сообщили в одном из местных телеграм-каналов.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел во дворе дома по ул. Клочковская, 295. Возле одного из подъездов лежит окровавленный мужчина. На месте работают правоохранители. О состоянии пострадавшего информации пока нет.

Автор видео отмечает, что "Тип под солями выпал (или выпрыгнул) из дома. Вроде живой, забрали на скорой".

Как сообщают журналисты интернет-издания 057.ua, со ссылкой на собственные источники среди медиков, мужчину забрала "скорая". Причиной падения стал эмоциональный срыв. Предварительно у мужчины внутреннее кровоизлияние. 

В пресс-службе областной полиции рассказали, что предварительно, мужчина выпал из 4 этажа. Он доставлен в одно из медучреждений города. Его личность и подробности происшествия устанавливаются.

Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
 
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