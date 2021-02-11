На Клочковской мужчина выпал из многоэтажки (ВИДЕО)

О происшествии первыми сообщили в одном из местных телеграм-каналов.
Очевидцы сообщают, что инцидент произошел во дворе дома по ул. Клочковская, 295. Возле одного из подъездов лежит окровавленный мужчина. На месте работают правоохранители. О состоянии пострадавшего информации пока нет.
Автор видео отмечает, что "Тип под солями выпал (или выпрыгнул) из дома. Вроде живой, забрали на скорой".
Как сообщают журналисты интернет-издания 057.ua, со ссылкой на собственные источники среди медиков, мужчину забрала "скорая". Причиной падения стал эмоциональный срыв. Предварительно у мужчины внутреннее кровоизлияние.
В пресс-службе областной полиции рассказали, что предварительно, мужчина выпал из 4 этажа. Он доставлен в одно из медучреждений города. Его личность и подробности происшествия устанавливаются.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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