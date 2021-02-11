11.02.2021 12:41

На Харьковщине 33-летняя мошенница ограбила двух пенсионеров в больнице (ФОТО)

Преступление женщина совершила в медицинском учреждении, находясь на стационарном лечении. Об этом рассказали в отделе коммуникаций областного "главка".

Правоохранители сообщили, что им поступил сигнал от одной из медсестер хирургического отделения Шевченковской центральной райбольницы. Она заявила, что одна из пациенток ограбила двух своих соседок по палате, забрав сережки и два мобильных телефона.

Сотрудники полиции разоблачили женщину в совершении преступления. Ею оказалась 33-летняя жительница Шевченковского района Харьковской области.

Откройте, я работник ЖЭКа: суд вынес приговор квартирному грабителю

Полицейские установили, что злоумышленница, находилась на лечении в одной палате с пожилыми потерпевшими. Он выдумала историю, мол к зданию подошли неизвестные и требуют отдать драгоценности и ценные вещи. При этом уточнила, что в случае отказа они применят смертельный газ. После этого сняла сережки с одной пенсионерки и забрала ее мобильный телефон. Уходя, она прихватила с тумбочки мобильный телефон другой потерпевшей.

Сообщается, что сотрудники полиции обнаружили злоумышленницу на улице, во время сбыта похищенного.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Напомним, 5 февраля неизвестный выхватил у мальчика 10 лет телефон Xiaomi Redmi 6. Происшествие произошло недалеко от 111-й школы на ул. Героев Труда во дворе одного из домов.