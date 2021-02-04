04.02.2021 10:09

Откройте, я работник ЖЭКа: суд вынес приговор квартирному грабителю

Киевский районный суд. Харькова признал виновным мужчину в совершении грабежа и разбоя (ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187 УК Украины) и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие доказало несколько криминальных эпизодов.

Ранее судимый 30-летний житель Киева в сентябре 2019 года проник в одну из квартир в Харькове, представившись сотрудником ЖЭКа. Злоумышленник связал хозяйку квартиры, закрыл ее в ванной комнате. Кроме ценных вещей, мужчина похитил кредитную карточку потерпевшей. Запугав женщину, он узнал пин-код карты и получил доступ к деньгам.



В марте 2020 года мужчина проник в помещение другой женщины, которая является гражданкой Индии, представившись знакомым владельца. Угрожая ножом, грабитель забрал ценные вещи из квартиры и денежные средства.



В мае 2020 года злоумышленник, снова представившись работником ЖЭКа, проник в квартиру, где проживали две гражданки Индии. Закрыв пострадавших в ванной комнате, мужчина похитил ценные вещи и деньги.



Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 75 тыс. грн.



Приговор суда вступит в законную силу по истечении сроков на его апелляционное обжалование.