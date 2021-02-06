06.02.2021 16:15

На Салтовке у малолетнего ребенка вырвали из рук телефон

Патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к грабежу. Об этомм сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Днем 5 февраля, во время патрулирования Московского района города, патрульные получили вызов о грабеже.

По предварительной информации, неизвестный мужчина обманным путем завладел мобильным телефоном малолетнего мальчика, который возвращался домой из школы, после чего побежал с места происшествия в неизвестном направлении.

Во время отработки вызова совместно с участковыми офицерами полиции, на улицы Академика Павлова, патрульные заметили мужчину, который подпадал под ориентировку.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Во время досмотра вещей задержанного следователями были обнаружены и изъяты мобильный телефон потерпевшего.