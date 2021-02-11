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11.02.2021  10:28   

Лесхоз не заплатил штраф: прокуратура открыла уголовное дело

Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворен иск областной прокуратуры в интересах государства о взыскании более 9 млн грн ущерба, причиненного незаконным вырубка деревьев.

Прокуратурой установлено, что согласно судебного решения от июня 2020 года лесохозяйственное предприятие Чугуевского района обязано возместить вред, причиненный вследствие противоправной деятельности последнего.

Однако, несмотря на финансовую возможность, судебное решение так и не выполнено, что стало основанием для начала досудебного расследования по факту невыполнения судебного решения, причинившее существенный вред государству (ч. 3 ст. 382 УК Украины).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, вырубка леса
 
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