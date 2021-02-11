Лесхоз не заплатил штраф: прокуратура открыла уголовное дело

Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворен иск областной прокуратуры в интересах государства о взыскании более 9 млн грн ущерба, причиненного незаконным вырубка деревьев.
Прокуратурой установлено, что согласно судебного решения от июня 2020 года лесохозяйственное предприятие Чугуевского района обязано возместить вред, причиненный вследствие противоправной деятельности последнего.
Однако, несмотря на финансовую возможность, судебное решение так и не выполнено, что стало основанием для начала досудебного расследования по факту невыполнения судебного решения, причинившее существенный вред государству (ч. 3 ст. 382 УК Украины).
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
влажность:
давление:
ветер: