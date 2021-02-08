Главная Новости Криминал и происшествия Всадил кухонный нож в собутыльника и отправился на ночной домашний арест на 2 месяца
08.02.2021  15:15   

Всадил кухонный нож в собутыльника и отправился на ночной домашний арест на 2 месяца

В совершении уголовного преступления обоснованно подозревается 62-летний житель Чугуевского района.

 
В дежурную часть Чугуевского районного управления полиции 4 февраля поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставлен с ножевым ранением 60-летний харьковчанина.
 
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Полицейские выяснили, что в тот день во время распития спиртного между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им своего оппонента.
 
Менее часа понадобилось правоохранителям, чтобы задержать лицо, причастное к совершению преступления. Правонарушителем оказался 62-летний житель села Лебяжье.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
 
Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. 6 февраля суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ночного ареста сроком на 60 суток.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, поножовщина, харьков
 
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