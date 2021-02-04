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04.02.2021  14:34   

Харьковские патрульные эскортировали авто с задыхающимся мужчиной (ВИДЕО)

Патрульные сопроводили в больницу авто с пожилым мужчиной, которому внезапно стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области.

Родные везли больного человека в больницу, но в дороге ему стало плохо: он начал задыхаться и терять сознание. Они боялись не успеть довезти больного, поэтому остановились на стационарном посту Высокий и обратились за помощью к экипажу патрульных.
 
Полицейские Гутенев Евгений, Яненко Дмитрий и Хопта Максим не теряя ни минуты, включив проблесковые маячки, оперативно сопроводили автомобиль с больным в больницу.
 

Ранее Редпост писал, что патрульные сняли самоубийцу с перил балкона.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  патрульная полиция, помощь
 
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