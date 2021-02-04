Харьковские патрульные эскортировали авто с задыхающимся мужчиной (ВИДЕО)

Патрульные сопроводили в больницу авто с пожилым мужчиной, которому внезапно стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области.
Ранее Редпост писал, что патрульные сняли самоубийцу с перил балкона.
Сегодня лучше больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя с переходом в снег. Днем погода будет без существенных осадков. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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