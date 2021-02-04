04.02.2021 14:34

Харьковские патрульные эскортировали авто с задыхающимся мужчиной (ВИДЕО)

Патрульные сопроводили в больницу авто с пожилым мужчиной, которому внезапно стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области.

Родные везли больного человека в больницу, но в дороге ему стало плохо: он начал задыхаться и терять сознание. Они боялись не успеть довезти больного, поэтому остановились на стационарном посту Высокий и обратились за помощью к экипажу патрульных.

Полицейские Гутенев Евгений, Яненко Дмитрий и Хопта Максим не теряя ни минуты, включив проблесковые маячки, оперативно сопроводили автомобиль с больным в больницу.

Ранее Редпост писал, что патрульные сняли самоубийцу с перил балкона.